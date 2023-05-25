قتيل جراء تدهور شاحنته في ملتقى النهرين

قتيل جراء تدهور شاحنته في ملتقى النهرين



عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ على سحب جثة قتيل بواسطة معدات الإنقاذ الهيدروليكية من داخل شاحنته جراء تدهورها واستقرارها تحت الطريق العام في ملتقى النهرين - الشوف.