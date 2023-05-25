مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي يضبط حوالى 40 ألف حبة كبتاغون وعتادًا حربيًا وقنابل هجومية

مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي يضبط حوالى 40 ألف حبة كبتاغون وعتادًا حربيًا وقنابل هجومية



بعد متابعة دقيقة ومتواصلة لشبكات الإتجار بالمخدرات والأسلحة من قبل مكتب أمن الدولة في البقاع الغربي، توصلت المتابعات والتحريات الأمنية إلى الإمساك بإحدى الشبكات المؤلفة من لبنانيين وسوريين تنشط في البقاع الغربي، لاسيما بين الخيارة وحوش الحريمة والمرج وبرالياس، وبعد عملية دهم محكمة لأماكن تواجد عناصر الشبكة في وقت واحد، تم توقيف أفراد الشبكة الخمسة في الأماكن المذكورة آنفًا وهم أربعة سوريين (ن.ن.)، (أ.خ.)، (م.ش.)، (م.خ.) واللبناني (ع.س.)، وضبطت حوالي 40 ألف حبة كبتاغون وعتادًا حربيًا وقنابل هجومية كانت مخبأة في أحد المسابح في خراج بلدة المرج، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد أوقف أفراد الشبكة الخمسة في مكتب أمن الدولة في صغبين في البقاع الغربي، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص.