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عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس
أمن وقضاء
2023-05-25 | 12:49
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عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس
عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس
بتاريخ 25/5/2023، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس أماكن إختباء مطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، وأوقفت سبعة أشخاص هم: المواطنين (أ.ز) و(ع.ز) و(ج.ع)، والسوريين (ص.ج) و(ع.ف) و(أ.ك)، والفلسطيني (ص.ج).
كما ضبطت 1060 ظرفًا من الكوكايين وباز الكوكايين، و26 كرة من حشيشة الكيف، و16 ظرفًا من الماريجوانا، إضافة إلى ثلاث سيارات غير قانونية ومبلغ مالي.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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عملية دهم
صحراء الشويفات
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