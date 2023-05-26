قرار قضائي بحق الفتى الذي أحرق جروًا في الجوبانية - بعلبك

قرار قضائي بحق الفتى الذي أحرق جروًا في الجوبانية - بعلبك

أفادت معلومات للـLBCI بأن قاضية التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة إستجوبت الفتى القاصر ه.ر. الذي أقدم منذ فترة على إحراق جرو في بلدة الجوبانية في بعلبك.



وقررت القاضية سلامة تركه بكفالة مالية وإلزامه الخضوع لـ10 جلسات توعوية ولنشاطات مختلفة متعلقة بحماية الحيوانات والإهتمام بها مع إحدى الجمعيات التي تعنى بحماية الحيوانات، على أن تحددها الجمعية بإشراف مندوبة الأحداث وسلامة الناظرة بالملف التي قررت أيضًا خضوع شقيق الموقوف القاصر م.ر. لطبيب نفسي بعدما تبين أنه يعاني من مشاكل نفسية وأنه هو من أقدم على نشر الفيديو على فيسبوك.