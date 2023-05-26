جريح بتدهور سيارة في المرادية - كسروان

جريح بتدهور سيارة في المرادية - كسروان



أدى إنحراف سيارة بعد ظهر اليوم على طريق عام بلدة المرادية كسروان إلى إنقلابها في منحدر إلى جانب الطريق وإصابة سائقها في العقد الرابع بجروح حرجة.



وعملت عناصر الدفاع المدني على سحبه من السيارة ونقله إلى مستشفى البوار الحكومي.