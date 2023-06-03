توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم متنوّعة

في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة - الشمال في وحدة الشرطة القضائيّة لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، تمكّنت قوّة من هذا المكتب، بتاريخ 27-05-2023 من توقيف أحد المطلوبين للقضاء في بلدة عين الذهب ويُدعى: أ. ع. (مواليد عام 1987، لبناني الجنسيّة). وهو مطلوب بجرائم محاولة قتل، وسرقة، ومعاملة عناصر عسكريّة بالشدّة، وتجارة أسلحة، وضرب وإيذاء.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.