حريق كبير غربي بلدة القليعة ودير ميماس وبرج الملوك

حريق كبير غربي بلدة القليعة ودير ميماس وبرج الملوك

أتى حريق كبير غربي بلدة القليعة ودير ميماس وبرج الملوك على مساحة واسعة من أشجار الزيتون المنتشرة في المنطقة.



وتجد فرق الدفاع المدني وفرق الجيش اللبناني صعوبة في السيطرة على النيران التي تتمدد بشكل كبير وسريع، ويساهم عدد من أصحاب صهاريج المياه في البلدات المجاورة في المساعدة على إخماد الحريق.



هذا وناشد الأهالي الجيش اللبناني إرسال طوافاته للإسراع في السيطرة على النيران قبل أن تأكل كل حقول الزيتون المنتشرة في المنطقة.