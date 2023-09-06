قرار بترك مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق

أصدر المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري قرارًا بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق بعد توقيفها على خلفية "منشور" عن فساد المحاكم الروحية، وأحال أوراق الملف على مكتب مكافحة المخدرات المركزي.