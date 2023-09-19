قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل من يعرف عنها شيئًا؟

فاديا مفقودة...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: فاديا مظهر جبري (مواليد عام 1976، لبنانية).



وطلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.