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مطلوبان للقضاء أوقفتهما عناصر حاجز ضهر البيدر

أمن وقضاء
2023-09-19 | 09:21
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مطلوبان للقضاء أوقفتهما عناصر حاجز ضهر البيدر
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مطلوبان للقضاء أوقفتهما عناصر حاجز ضهر البيدر

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 7-9-2023 وعلى المسلك المتّجه من البقاع نحو بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي شخصين يحمل كل منهما بيان قيد افرادي مزوّر وذلك على متن سيارة رباعية الدفع نوع "GMC Yukon" من دون تسجيل وذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزتهما رخصة عازل للشمس مزوّرة.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّهما يُدعيان:

- ع. م. (مواليد عام 1993، لبناني)
- ع. م. (مواليد عام 1985، لبناني)
 
وهما مطلوبان للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة وخائر، ومذكرة توقيف بجرم إطلاق نار.

وقد أودعا مع المضبوطات مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على اشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مطلوبان

حاجز ضهر البيدر

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