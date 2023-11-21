الجيش: توقيف مواطنَين في سعدنايل لإقدامهما على ترويج المخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 20 / 11 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة سعدنايل - البقاع المواطنَين (ن.ح.) و(ع.م.) لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وحشيشة الكيف.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.