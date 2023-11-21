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نفّذ بقوة السلاح عملية سلب عامل توصيل طلبيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

أمن وقضاء
2023-11-21 | 11:27
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نفّذ بقوة السلاح عملية سلب عامل توصيل طلبيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
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نفّذ بقوة السلاح عملية سلب عامل توصيل طلبيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

ادعى موظف يعمل في مجال توصيل الطلبيات بتاريخ 6-11-2023، أن مجهولا حجز كمية كبيرة من الطعام عبر الهاتف، وطلب ايصالها الى محلة جبل البداوي، وعند وصوله الى المحلة أقدم المجهول على شهر سلاح حربي بوجهه وسلبه دراجته الآلية وهاتفه الخليوي ومبلغ مالي والطعام، وفر الى جهة مجهولة.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف هوية منفّذ عملية السلب بقوة السلاح وتوقيفه. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1997، لبناني).

بتاريخ 8-11-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة البداوي، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السلب بقوة السلاح، وصرّح بأنه قام بشراء شريحة هاتف من أحد المحلات واستخدمها للاتصال بالمطعم والحجز، كما أضاف انه بعد تنفيذه العملية واثناء فراره باتجاه محلة سقي البداوي طارده شخصان (العمل جار لتوقيفهما) وقاما بسلبه الدراجة والهاتف والمبلغ المالي والطعام.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
 
 

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