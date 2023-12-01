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إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس

إحباط عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية على متن مركب مقابل شاطىء طرابلس



بتاريخ 1/12/2023، في إطار مراقبة الحدود البحرية ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش مقابل شاطىء طرابلس عملية تهريب بواسطة مركب كان على متنه ١١٠ أشخاص بينهم لبنانيان و١٠٨ سوريين.