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جمارك المطار أحبطت عملية تهريب 79 جهازًا خلويًا من دبي

جمارك المطار أحبطت عملية تهريب 79 جهازًا خلويًا من دبي



تمكن رجال الجمارك في دائرة المسافرين والسوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من إحباط عملية تهريب 79 جهازًا خلويًا من فئة iPhone 15 في حقيبة أحد الأشخاص والذي كان قادمًا من دبي.