تعميم صورة المفقود القاصر محمد الريس

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر محمد خالد الريس (من مواليد عام 2008، لبناني) الذي غادر بتاريخ 3-2-2024 منزله الكائن في محلة بئر حسن، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده الإتصال بفصيلة الأوزاعي على الرقم: 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.