الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل

علمت الـ LBCI أن قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي ادعى على جورج حنا ديب المعروف بدكتور food بجرم تصنيع والاتجار وتهريب المخدرات.



وقد حددت جلسة لاستجوابه لدى القاضي الدغيدي يوم الاثنين المقبل.