يروجان المخدرات في محلّتَي حي السلم والعمروسية... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية في محلَّتَي حي السلم والعمروسية. وعلى أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة إلى تحديد هويتهما، وهما:



- ح. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۲، لبناني)

- د. ر. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).



وبتاريخ 07-05-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة حي السلم أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية (تم ضبطها) تبيّن أنها مسروقة من محلة زقاق البلاط بتاريخ 12-04-2024، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشهما والدراجة، تم ضبط:



- مسدس حربي مع ممشط وطلقات صالحة للاستعمال.

- 33 علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة باز الكوكايين.

- 6 أكياس بداخلها مادة السالفيا.

- أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف.

- مبلغ مالي.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلّتَي حي السلم والعمروسية على متن الدراجة التي أوقفا على متنها.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.