اليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر نيسان 2024..

أُوقف 474 شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، وذلك نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان 2024.





وشملت المضبوطات 74 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و52 رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة.



كما تم إحباط محاولات تسلل نحو 1200 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية.





سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.