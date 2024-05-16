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توقيف "أبو جوني" لتهريبه سوريّين الى لبنان

أمن وقضاء
2024-05-16 | 06:29
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توقيف &quot;أبو جوني&quot; لتهريبه سوريّين الى لبنان
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توقيف "أبو جوني" لتهريبه سوريّين الى لبنان

بعد توافر معلومات لمديريّة أمن الدولة في عكّار – مكتب القبيّات، عن قيام لبنانيّ ملقّب بأبو جوني، بتهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان لقاء مبالغ ماليّة، وبعد الرصد والمتابعة، تبيّن أنه من سكان بلدة القبيعة في وادي خالد ويُدعى (أ. ح.). على الأثر، دهمت دوريّة من مكتب القبيّات محلّه المعدّ لبيع الدخان ولتصريف العملات بطريقة غير قانونيّة للسوريّين الذين يهرّبهم، وتمكّن عناصر الدوريّة من توقيفه خلال محاولته الفرار. أثناء التحقيق معه، اعترف بتهريبه للسوريّين عبر معبر "الشركة المتحدة" غير الشرعيّ، واعترف بتقاضيه مبالغ ماليّة من السوريّين للسمسرة على ملفّاتهم ومساعداتهم لدى الجمعيّات التابعة للأمم المتّحدة.

بنتيجة اعترافاته، تبيّن أنّه يقوم منذ ثلاث سنوات بتهريب حوالي 20 سوريّاً يوميّاً، وتبيّن ارتباطه بعصابة أخرى تعمل على نقل السوريّين إلى مناطق أخرى داخل لبنان. التحقيق جارٍ لكشف باقي أفراد العصابة، بإشراف القضاء المختصّ. 
 

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