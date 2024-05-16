بكمين محكم... توقيف مطلوب بجرائم مخدّرات وترويج عملة مزيّفة

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت عن تواجد أحد المطلوبين في محلة كورنيش بيار الجميّل - تقاطع سوق الأحد.



عولى الفور، أُعطيت الأوامر إلى دوريّات المفرزة للعمل على تحديد الفاعل وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّته، وهو المدعو ع. ب. (مواليد عام 1995، لبناني)، مطلوب بجرائم ترويج وتعاطي مخدّرات، وترويج عملة مزيّفة.



وبتاريخ 29-04-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة المذكورة بكمين محكم في المحلة المذكورة على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون رمادي.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.