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تعميم صورة مطلوب بجرائم انتحال صفة...
أمن وقضاء
2024-05-16 | 11:13
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تعميم صورة مطلوب بجرائم انتحال صفة...
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة مشتبه به بجرم انتحال صفة.
وطلبت مِمَّن يملك أي معلومات تساعد في التعرف إليه، أو تحديد مكان تواجده، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الرقمين: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديه من معلومات، لافتة الى أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون.
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