طفل عثر عليه في محلة المنارة - زحلة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة طفل عمره حوالى /10/ سنوات مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 1-6-2024 في محلة المنارة - زحلة، وهو أبكم، وليس بحوزته أي مستند يعرف عنه.



لذلك، طلبت المديرية من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمخفر المعلقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 804978-08، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.