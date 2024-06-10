بعد اختطافه من قبل عصابة... تحرير مواطن في منطقة القصر الحدودية

تمكنت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 10 / 6 /2024، من تحرير المواطن (ع.ز.) في منطقة القصر - الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية بعد سلسلة عمليات دهم وتوقيفات أدت إلى تحديد مكانه.



وكان المواطن قد اختُطف بتاريخ 30/5/2024 من قبل عصابة خطف استدرجته وطالبت بفدية مالية للإفراج عنه.



,بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية الضالعين في عملية الخطف.