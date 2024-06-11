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o
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إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة
أمن وقضاء
2024-06-11 | 05:33
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إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة
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إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة
جرت عملية إزالة مخيم للنازحين السوريين غير شرعيين في المدينة الصناعية في زحلة تحت إشراف مخابرات الجيش وشرطة بلدية زحلة، وذلك تنفيذاً لقرار بلدية زحلة بتطبيق القرار القضائي الصادر منذ اكثر من سنة بإخلاء المخيم الذي أنشئ على عقارين في المدينة الصناعية.
وقد أتى هذا التحرك بعد مطالبات حثيثة من صاحب العقار للمعنيين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مخيم للنازحين السوريين
زحلة
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