بعملية خاطفة... توقيف مشتبه به بتنفيذ عشرات عمليات السّلب (صورة)

توصلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إلى تحديد مكان وجود أحد منفذي عمليات السّلب، الذي ينشط في مناطق عدّة من حافظتي جبل لبنان وبيروت، بحيث تبيّن أنّه يتواجد في محلّة صبرا، ويدعى أ. ع. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /11/ ملاحقة قضائية بجرائم قتل وسلب وسرقة وفرض أتاوة (خوّة) وإطلاق نار.



بتاريخ 30-5-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة من تنفيذ عملية خاطفة في صبرا، نتج عنها توقيف المشتبه فيه، على الرغم من قيامه بمقاومة الدّورية. وضُبط بحوزته مبلغ مالي ناتج عن عمليات السّلب.



وبالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عشرات عمليات السّلب ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.