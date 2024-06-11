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o
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مؤسسة مياه لبنان نعت شهيدها اثر استهداف دراجته النارية بصاروخ اسرائيلي
أمن وقضاء
2024-06-11 | 07:23
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مؤسسة مياه لبنان نعت شهيدها اثر استهداف دراجته النارية بصاروخ اسرائيلي
نعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الشهيد صالح أحمد مهدي، الذي استشهد اثناء قيامه بواجبه لضمان استمرارية التغذية بالمياه في بلدة الناقورة، اثر استهداف دراجته النارية بصاروخ اطلقته مسيرة اسرائيلية معادية.
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