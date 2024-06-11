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توقيفات شهر أيار: تهريب وتجول من دون أوراق قانونية ومحاولات تسلل عبر الحدود وغيرها
أمن وقضاء
2024-06-11 | 08:19
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توقيفات شهر أيار: تهريب وتجول من دون أوراق قانونية ومحاولات تسلل عبر الحدود وغيرها
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار ٢٠٢٤، أُوقف ٥٤٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٣٨ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و ١٣ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١١٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية بطريقة غير شرعية.
سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
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