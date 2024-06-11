الجيش: دهم منازل متورطين في إشكال اشواغير - الهرمل وتوقيف شخص

على اثر إشكال وقع في بلدة الشواغير - الهرمل وتخلله إطلاق نار، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (ع.ص.) وضبطت أسلحة حربية وقذائف أر بي جي وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.



سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.