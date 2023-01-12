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"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12 | 04:38
12,869 مشاهدة
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&quot;امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير&quot;... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
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"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
تناولت حلقة هذا الأسبوع من أحمر بالخط العريض موضوع "التحرّش" الذي لا يزال يسيطر على مجتمعنا، وذلك من وجهتَي نظر الرجال والنساء.


واستضاف الإعلامي مالك مكتبي في الحلقة "ماريان" التي وصفت نفسها بالامرأة القوية والذّكية والجريئة التي تُبادر مع الرجال من خلال طرق مختلفة. وفي حال لم يتجاوب الرجل معها، قالت ماريان إنّها تشكّ حينها بميوله الجنسية.


أمّا علي، فتحدّث بدوره عن الرجال الذين يقعون ضحية التحرّش من قبل النساء، لكنّهم يخشون الإبلاغ بسبب نظرة المجتمع لهم. وكشف علي عن مواقف في السيارة والسينما، حيث كان ضحية لتحرّش النساء به لفظيّاً وجسديّاً، مشيراً إلى تداعيات هذه المواقف على نفسية الرجال وحياتهم.


وبالإضافة إلى كل المواقف التي تحدّث عنها علي، روى حادثة اغتصاب تعرّض لها من امرأة وعانى بعدها اليأس والصدمة. فبعد خروجه مع سيّدة مطلّقة، استيقظ علي في منزلها ووجد نفسه مكبّلاً بجنازير ومجبراً على علاقة لم يخترها، مطالباً بحماية الرجل.
 
 
لمشاهدة الحلقة الكاملة من أحمر بالخط العريض، اضغطوا هنا.

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