برنامج "Researcher قصّة كبيرة" في انطلاقة مُتجدّدة وقويّة ابتداءً من الثلاثاء 8 نيسان على الـLBCI (صور)

يعود برنامج "Researcher قصّة كبيرة" الذي يقدّمه الدكتور عماد بوحمد عبر الـLBCI بموسم جديد وانطلاقة قويّة، ابتداءً من الثلاثاء المُقبل 8 نيسان الساعة التاسعة والنصف مساءً.



البرنامج الذي يجمع بين العلم والمعرفة والفن والترفيه، يحرص في كل موسم على التجدّد وتقديم محتوى شيّق ومُتنوّع. وفي هذا الموسم، ستشهد الفقرة الأولى "شو بتعرف" (لعبة المعلومات العامة) تغيّراً بارزاً، حيث يستضيف د. بوحمد شخصيّات ومشاهير يشاركونه تقديم الفقرة، ما يُشكّل تفاعلاً مميزاً مع جيل الشباب ضمن إطار مشوّق.



"جيل مش قليل" فقرة جديدة تمّت إضافتها هذا العام، تُسلّط الضوء على شخصيّات شابة تميّزت بأعمال اجتماعية، تطوّعية، وعلمية.

وقد حافظت فقرات أخرى أحبّها الجمهور، على جوهرها ومحتواها الشيّق.



في "علمي علمك"، يستضيف د. بوحمد باحثين علميّين من مختلف المجالات (كالطب، والتكنولوجيا، وعلم الاجتماع) لمناقشة أحدث الاكتشافات.



"بصمة" تُواصل تسليط الضوء على شخصيّات صنعت فرقاً في مسيرتها المهنية والإنسانية.



"وكمان موهوب" تبقى مساحة لاكتشاف مواهب موسيقيّة استثنائية لشخصيّات في مراكز مرموقة، كالأطباء والمهندسين وغيرهم.



في الحلقة الأولى، تستضيف فقرة "شو بتعرف" ملكة جمال لبنان ندى كوسا، فيما تتحدّث في فقرة "علمي علمك" د. لينا غيبة عن تأثير القصص المصوّرة (الكوميكس) في إحداث التغيير في المجتمع.

أما فقرة "بصمة"، فتستضيف الإعلامي ريكاردو كرم، حيث يغوص د. بوحمد مع ضيفه في مسيرته المهنيّة وبعض الجوانب الشخصيّة من حياته. وأخيراً، في فقرة "وكمان موهوب"، يستضيف البرنامج الطبيب الموهوب د. رامي غبريل، الذي يجمع بين الطب والعزف والغناء.



"Researcher قصّة كبيرة" فكرة وتقديم د. عماد بوحمد، رئيسة الإعداد ندى مفرج سعيد، ويشارك في الإعداد كل من بيار بيروتي وسيدة عرب. المنتج المنفذ آلين حنين باز، وإخراج طوني مسلّم.