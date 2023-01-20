ما هي الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟

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بعد انتهاء فترة الأعياد وعودة التلاميذ والطلاب الى المدارس والجامعات، لا بدّ من أن يقوم الأهل بتقديم الأطعمة التي تقوي الذاكرة والتركيز لأولادهم.فما هي بعض الأطعمة التي تقوي الذاكرة لدى الطلاب؟الإجابة في برنامج "كيف الصحة" مع الإعلامية باملا بطرس. شاهدوا الحلقة في الفيديو أدناه