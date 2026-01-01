برج الحمل في 2026: سنة التغييرات والمبادرات (فيديو)

يدخل برج الحمل عام 2026 بمبادرة مهمّة وانتفاضة على الذات وعلى المحيط، حيث يخوض مواجهات تمتد من شهر شباط إلى حزيران. وتبدأ الأمور بالتحسّن في تموز، مع انتقاله إلى مرحلة أكثر إيجابية واستقرارًا.

وفي تموز أيضًا، يخرج كوكب المشتري من موقعه المعاكس للحمل وينتقل إلى برج الأسد، ما ينعكس ارتياحًا ودعمًا واضحًا لمواليد الحمل.

ورغم أن 2026 ليست السنة الفضلى للحمل، إلا أنها تحمل تغييرًا كبيرًا خلال فصل الصيف. أما الأبراج الأكثر تأثيرًا في حياته هذا العام فهي الجوزاء، الأسد والعذراء، ويُنصح مواليده بارتداء الألوان الأبيض، الأخضر أو الرمادي.

كما تشير التوقعات إلى وجود تأثير لأحرف الجيم، الميم والألف، سواء على صعيد شخصي أو مهني.