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بلقيس فتحي تكشف عن تجربتها في مونديال 2022 وتغني "ارحبوا"... وماذا قالت عن ميريام فارس؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2023-01-21 | 07:21
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بلقيس فتحي تكشف عن تجربتها في مونديال 2022 وتغني &quot;ارحبوا&quot;... وماذا قالت عن ميريام فارس؟ (فيديو)
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بلقيس فتحي تكشف عن تجربتها في مونديال 2022 وتغني "ارحبوا"... وماذا قالت عن ميريام فارس؟ (فيديو)

النجمة بلقيس فتحي تتحدث عن تجربتها الخاصة في مونديال قطر 2022 مع الإعلامي رودولف هلال ضمن حلقة خاصة على الـLBCI... ماذا كشفت فيها؟

استضاف الإعلامي رودولف هلال ضمن حلقة خاصة عبر شاشة الـLBCI النجمة الخليجية بلقيس، الّتي تكلّمت عن أبرز إنجازاتها خلال عام 2022 وأدّت أجمل الأغاني العربية.

وتحدثت الفنانة بلقيس عن تجربتها المميزة في كأس العالم قطر 2022، وبخاصة عن أغنية "Light the Sky" من ضمن مجموعة الأغاني الرسمية لمونديال قطر 2022، الّتي شاركت فيها مع نخبة من الفنانات العربيات وأدتها معهنّ في ختام الحدث العالمي أمام الحاضرين.

وقالت بلقيس: "كانت لحظة ما قبل دخولي إلى الملعب "لحظة خاطفة الأنفاس". وكشفت أن كان هناك الكثير من التغييرات في اللحظة الأخيرة، وذلك بسبب قوانين "فيفا" الخاصة.

أما بالنسبة لأغنية "توكو تاكا" الشهيرة، فصرّحت بلقيس بأن زميلتها النجمة اللبنانية ميريام فارس "كانت في قلب أغنية رسمية لحدث ضخم إلى جانب فنانين عالميين وهما مالوما ونيكي ميناج، وذلك بغضّ النظر عن أدائها، وأي فنانة عربية تمنت أن تحلّ مكانها في ذلك الوقت".

وأشعلت النجمة بلقيس المسرح بأغنية "ارحبوا"، وهي الأغنية الرسمية الثانية لكأس العالم قطر 2022، وأُطلقت بالنسختين الأجنبية والعربية.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا


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النجمة الخليجية

بلقيس فتحي

مونديال قطر 2022

كأس العالم

النجمة اللبنانية ميريام فارس

الإعلامي رودولف هلال

حلقة خاصة

أغنية ارحبوا

فيفا.

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