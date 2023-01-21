بلقيس فتحي تُقدم ميدلي رائعاً للبنان... "يا لبنان بحبك لتخلص الدني" (فيديو)

أطلّت النجمة الخليجية بلقيس على محبيها من بيروت، وذلك في حلقة خاصة مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، أعربت من خلالها عن محبتها للبنانيين وعاصمة لبنان، بيروت.

ما سرّ محبة الفنانة بلقيس للبنان؟ جاوبت النجمة قائلة: "لا أدري، إنها من الله وهذا البلد يتمتع بالكثير من الخير على كلّ الأصعدة والمستويات، بغضّ النظر عن الأوضاع الراهنة في البلاد. وهذا الشعب (اللبناني) أعتبره قريب من قلبي وكريم. ولا أشعر بأني غريبة أثناء وجودي في لبنان".

والجدير بالذكر أن النجمة بلقيس تتقن اللهجة اللبنانية، وهي في الأصل من المملكة العربية السعودية.

وقدمت النجمة بلقيس فتحي ميدلي بأداءٍ رائع للنجمة جوليا بطرس والسيدة فيروز، عبرّت من خلال الأغنيتين "يوماً ما" و"بتتلج الدني" عن محبتها للبنان قائلةً: "يا لبنان بحبك لتخلص الدني".

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