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قبلة مع سامر المصري في "ستيلتو" أشعلت الإنترنت... كيف ردّت ندى أبو فرحات في "المجهول"؟

اخبار البرامج
2023-01-22 | 05:39
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قبلة مع سامر المصري في &quot;ستيلتو&quot; أشعلت الإنترنت... كيف ردّت ندى أبو فرحات في &quot;المجهول&quot;؟
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قبلة مع سامر المصري في "ستيلتو" أشعلت الإنترنت... كيف ردّت ندى أبو فرحات في "المجهول"؟

كيف ردّت ندى أبو فرحات على موضوع القبلة التي أشعلت الإنترنت؟

أطلّت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات في حلقة السبت من "المجهول" مع الإعلامي ردولف هلال عبر الـLBCI.

وخلال الحلقة، سأل رودولف هلال الممثلة ندى أبو فرحات عن رأيها بـ"الزوبعة" التي أحدثها مشهد من مسلسل ستيلتو عبر الإنترنت، والذي أظهر قبلة بينها والممثل سامر المصري.

فكيف ردّت ندى أبو فرحات على موضوع القبلة التي أشعلت الإنترنت؟

الإجابة في الفيديو أدناه
 

شاهدوا حلقة "المجهول" مع الممثلة ندى أبو فرحات كاملة عبر الضغط هنا

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ندى أبو فرحات

المجهول

رودولف هلال

قبلة

سامر المصري

ستيلتو

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