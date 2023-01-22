الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبلة مع سامر المصري في "ستيلتو" أشعلت الإنترنت... كيف ردّت ندى أبو فرحات في "المجهول"؟
اخبار البرامج
2023-01-22 | 05:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قبلة مع سامر المصري في "ستيلتو" أشعلت الإنترنت... كيف ردّت ندى أبو فرحات في "المجهول"؟
كيف ردّت ندى أبو فرحات على موضوع القبلة التي أشعلت الإنترنت؟
أطلّت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات في حلقة السبت من "المجهول" مع الإعلامي ردولف هلال عبر الـLBCI.
وخلال الحلقة، سأل رودولف هلال الممثلة ندى أبو فرحات عن رأيها بـ"الزوبعة" التي أحدثها مشهد من مسلسل ستيلتو عبر الإنترنت، والذي أظهر قبلة بينها والممثل سامر المصري.
فكيف ردّت ندى أبو فرحات على موضوع القبلة التي أشعلت الإنترنت؟
الإجابة في الفيديو أدناه
شاهدوا حلقة "المجهول" مع الممثلة ندى أبو فرحات كاملة عبر
الضغط هنا
آخر الأخبار
اخبار البرامج
ندى أبو فرحات
المجهول
رودولف هلال
قبلة
سامر المصري
ستيلتو
LBCI
الهيئة الوطنية للدواء اقرّت وقد تكون حلاً لأزمة الدواء...ولكن... عراجي: السوق فوضى!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:13
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني وبغضون 5 الى 6 أشهر من المفترض أيضاَ أن يصبح معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار
آخر الأخبار
03:13
عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله للـLBCI: من المفترض بالمرحلة المقبلة ان تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني وبغضون 5 الى 6 أشهر من المفترض أيضاَ أن يصبح معمل الزهراني على كامل الجهوزية مثل معمل دير عمار
0
آخر الأخبار
2023-01-12
معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية
آخر الأخبار
2023-01-12
معلومات الـLBCI: محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامه ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية
0
أخبار لبنان
2023-01-07
بقرادوني للـLBCI: بعد شهر آذار... المجهول
أخبار لبنان
2023-01-07
بقرادوني للـLBCI: بعد شهر آذار... المجهول
0
اخبار البرامج
2022-12-16
ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في ضيافة الإعلامي رودولف هلال ضمن حلقة خاصّة السبت على الـLBCI
اخبار البرامج
2022-12-16
ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في ضيافة الإعلامي رودولف هلال ضمن حلقة خاصّة السبت على الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
14:52
الهيئة الوطنية للدواء اقرّت وقد تكون حلاً لأزمة الدواء...ولكن... عراجي: السوق فوضى!
اخبار البرامج
14:52
الهيئة الوطنية للدواء اقرّت وقد تكون حلاً لأزمة الدواء...ولكن... عراجي: السوق فوضى!
0
اخبار البرامج
2023-01-21
بلقيس فتحي تُقدم ميدلي رائعاً للبنان... "يا لبنان بحبك لتخلص الدني" (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-21
بلقيس فتحي تُقدم ميدلي رائعاً للبنان... "يا لبنان بحبك لتخلص الدني" (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-01-21
بلقيس فتحي تكشف عن تجربتها في مونديال 2022 وتغني "ارحبوا"... وماذا قالت عن ميريام فارس؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-21
بلقيس فتحي تكشف عن تجربتها في مونديال 2022 وتغني "ارحبوا"... وماذا قالت عن ميريام فارس؟ (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-01-20
"لبنان بقصّة" مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة ابتداءً من السبت على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-01-20
"لبنان بقصّة" مع الباحث وأستاذ التاريخ شارل الحايك والإعلامي يزبك وهبة ابتداءً من السبت على الـ"LBCI"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:06
إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية
أخبار دولية
15:06
إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية
0
آخر الأخبار
2023-01-21
نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور
آخر الأخبار
2023-01-21
نجاة صليبا من داخل مجلس النواب للـLBCI: المجلس النيابي في حالة انتخابية فقط ومن يأتي ليقف معنا يقف إلى جانب الدستور
0
أخبار دولية
06:45
انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو
أخبار دولية
06:45
انفجار وإطلاق نار في هجوم مستمر على مقر رئاسة البلدية في مقديشو
0
امن وقضاء
2023-01-19
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
امن وقضاء
2023-01-19
بيان مهمّ للأمن العام حول جوازات السفر...ماذا جاء فيه؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:00
راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية
أخبار دولية
08:00
راسموس بالودان يحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية
0
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
0
أخبار لبنان
07:52
كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟
أخبار لبنان
07:52
كيف هي صورة اليوم الرابع من اعتصام بعض نواب التغيير داخل مجلس النواب؟
0
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
0
أخبار لبنان
06:06
عودة: الشعب يفتقر ويموت ليغتني المسؤولون ويحيون
أخبار لبنان
06:06
عودة: الشعب يفتقر ويموت ليغتني المسؤولون ويحيون
0
أخبار لبنان
04:26
الراعي: يُخطئ من يظنُ أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة
أخبار لبنان
04:26
الراعي: يُخطئ من يظنُ أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
0
رياضة
13:46
محبو كرة القدم يترقبون المباراة الرسمية الاولى لرونالدو مع نادي النصر السعودي
رياضة
13:46
محبو كرة القدم يترقبون المباراة الرسمية الاولى لرونالدو مع نادي النصر السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موعد لجلسة اللجان النيابية المشتركة الخميس... ماذا في الشكل والمضمون؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:29
فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي
فنّ
05:29
فرقة "ميّاس" تبهر العالم من جديد... عرض مميز مع بيونسيه في دبي
2
أخبار سياسية
05:33
معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم
أخبار سياسية
05:33
معلومات للـLBCI: النائبان ميشال معوض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم
3
أخبار سياسية
07:05
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل
أخبار سياسية
07:05
معلومات للـLBCI: لقاء سيجمع غدًا الحاج وفيق صفا والوزير جبران باسيل
4
امن وقضاء
01:36
الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
امن وقضاء
01:36
الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
5
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رصاصة طائشة تصيب ابن الـ١٢ عامًا… والعناية الإلهية تنقذه
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رصاصة طائشة تصيب ابن الـ١٢ عامًا… والعناية الإلهية تنقذه
6
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
منوعات
07:56
فرقة مياس ترقص مع بيونسيه وترفع اسم لبنان مجددا
7
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
امن وقضاء
07:50
دهم في بلدة الكنيسة البقاعية ووقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين.. اليكم تفاصيل أوفى عن هذه العملية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل نحن أمام أزمة رغيف جديدة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store