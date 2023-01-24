المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي للـLBCI: قرار بيطار من الناحية الانسانية جيّد ولكن من الناحية القانونية ليس بجيّد

اعتبر المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي ان " هناك سوء ادارة في ملف تحقيقات مرفأ بيروت منذ البداية ".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "اعتقد ان الادعاء على المدعي العام التمييزي مخالفة للأصول، وهناك اجراءات يجب اتّباعها ولكن لا علم لديّ اذا اتّبعها القاضي طارق بيطار في ادعائه أو لا".



ورأى ان "قرار لقاضي بيطار من الناحية الانسانية جيّد ولكن من الناحية القانونية ليس بجيّد وقد أخطأ واعتقد انه قام بمفاضلة ما بين الانصاف والنصّ ".



وأكّد أن "قرارات المحقق العدلي تُنفّذ فورًا وهي مبرمة ".



وأشار الى انه " بمجرّد أن يأخذ القاضي بيطار قرار اخلاء السبيل أو الافراج بإمكانه أن ينشره، وبهذه الطريقة لم يخرق سريّة التحقيقات في ملف المرفأ".

