يعقوبيان للـLBCI: الشغور يُناسب أحزاب السلطة..ومن يريد أن يسخر منّا فاليسخر ولكن فاليعطينا حلًا



اعتبرت النائب بولا يعقوبيان ان "الشغور يُناسب أحزاب السلطة للتأجيل وللهروب من المسؤولية والحجّة لشراء الوقت ألا اسم رئيس لديها".



وقالت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "لا نستغرب ما نسمعه عنّا ومن يريد أن يسخر منّا فاليسخر ولكن فاليعطينا حلًا".



ورأت ان "نتائج الانتخابات ستُؤثر على هويّة رئيس الجمهورية المقبل".