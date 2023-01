التنمر في لبنان ظاهرة تهدد الاطفال...ما خطورتها وكيف حددت الابحاث إمكانية مواجهتها؟

يسلط برنامج THE RESEARCHER بحلقته السادسة الضوء على المشكلة الأكبر التي نواجهها في هذا العصر وهي "التنمر أو الـ Bullying " وذلك مع رئيس دائرة الطب النفسي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فادي معلوف.فكم تبلغ نسبة الاولاد الذين يتعرضون للتنمر في لبنان؟ وما هي الفئات العمرية للضحايا والمتنمرين؟ وما علاقة المشاكل النفسية للأب والوضع العائلي بالامر بحسب أحدث الابحاث؟ وما هي أنواع التنمر الاكثر شيوعا في لبنان، اللفظي أو الجسدي؟ وهل إستطاعت الدراسات تحديد حجم هذه الظاهرة وخطورتها في لبنان؟ وهل يتم تطبيق هذه الأبحاث في المدارس في لبنان للحد من الظاهرة؟وفي الحلقة، يلقي تقرير مصور مع الأخصائية النفسانية في الطب العيادي للاطفال والمراهقين الدكتورة ليلى ديراني الضوء على برنامج Friends الهادف لتحسن الصحة النفسية لدى الاطفال والمراهقين في لبنان بالتعاون مع الأهل .وفي فقرة " شو قولك مع رامي وأريج "، ما هي قصة أريج مع التنمر بسبب أنفها؟وفي فقرة OUT OF THE BOX، إطلالة غير تقليدية لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون التي عانت من التنمر بعد حصدها لقب ملكة جمال لبنان للعام 2022. فهل أرسلت ياسمينا المتنمرين عليها لأطباء نفسيين، وما كان تأثير التنمر على علاقتها مع أهلها ؟وفي الحلقة تقرير عن القصص الملهمة لجيل الشباب سيرويها الباحث. وتستقبل فقرة المسابقة طلاب من كلية الطب، إضافة لسؤال الجمهور الذي يتيح فرصة ربح أيضا من خلال الإجابة على سؤال يطرح على مواقع التواصل الأجتماعية التابعة للـLBCI.تابعوا "The Researcher" بتوقيت جديد كل الخميس الساعة التاسعة والنصف مساء. فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد .