أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
18
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
18
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إليكم 4 أسباب لالتهاب الحلق...
اخبار البرامج
2023-02-18 | 04:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إليكم 4 أسباب لالتهاب الحلق...
أسباب التهاب الحلق في برنامج "كيف الصحة"
أسباب عديدة تؤدي الى الإصابة بالتهاب الحلق، التي تعتبر من الحالات الشائعة التي يعانيها الناس.
اكتشفوا 4 أسباب تؤدي الى التهاب الحلق في حلقة الأربعاء من "كيف الصحة" مع الإعلامية باملا بطرس.
شاهدوها في الفيديو أدناه:
تابعوا برنامج "كيف الصحة" كل أربعاء الساعى 6 مساء عبر صفحة الـLBCI Lebanon على فيسبوك و
موقع الـLBCI الالكتروني
.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
اخبار البرامج
التهاب الحلق
أسباب
كيف الصحة
LBCI
ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-09
هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي وأول الأسباب رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية ما رفع الكلفة الاستشفائية بشكل كبير فالجهات الضامنة الرسمية لم تعد تتحمل الفواتير الفعلية
آخر الأخبار
2023-01-09
هارون للـLBCI: هذه السنة كان لها تأثير سلبي كبير على القطاع الاستشفائي وأول الأسباب رفع الدعم عن الأدوية والمستلزمات الطبية ما رفع الكلفة الاستشفائية بشكل كبير فالجهات الضامنة الرسمية لم تعد تتحمل الفواتير الفعلية
0
آخر الأخبار
2023-02-17
ضاهر للـLBCI: أتخوّف من أن يصبح التداول بالليرة اللبنانية بالكيلو.. وليس هناك نية لبناء الدولة
آخر الأخبار
2023-02-17
ضاهر للـLBCI: أتخوّف من أن يصبح التداول بالليرة اللبنانية بالكيلو.. وليس هناك نية لبناء الدولة
0
آخر الأخبار
2023-02-17
المستشار الاقتصادي لميقاتي للـLBCI: العامل بالقطاع العام سيُعطى 5 ليترات بنزين يوميًا
آخر الأخبار
2023-02-17
المستشار الاقتصادي لميقاتي للـLBCI: العامل بالقطاع العام سيُعطى 5 ليترات بنزين يوميًا
0
آخر الأخبار
2023-02-16
معلومات للـLBCI: المواجهة بين مخابرات الجيش والمطلوبين حصلت في منزل المطلوب الأساسي زين العابدين المصري ما أدى الى استشهاد عناصر المخابرات
آخر الأخبار
2023-02-16
معلومات للـLBCI: المواجهة بين مخابرات الجيش والمطلوبين حصلت في منزل المطلوب الأساسي زين العابدين المصري ما أدى الى استشهاد عناصر المخابرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:05
ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...
آخر الأخبار
09:05
ادخلوا الى عالم البحث والانقاذ بعد الزلزال مع الدفاع المدني...
0
اخبار البرامج
2023-02-16
قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟
اخبار البرامج
2023-02-16
قصّة حبّ عمرها أكثر من 60 سنة لا زالت مشتعلة في قلب ناديا... لماذا لم تتكلّل بالزواج؟
0
اخبار البرامج
2023-02-16
المسعف علي يروي لحظات مدوية عاشها بعد زلزال سوريا... وكيف كان لقاؤه مع الناجي ابراهيم زكريا لأوّل مرّة؟
اخبار البرامج
2023-02-16
المسعف علي يروي لحظات مدوية عاشها بعد زلزال سوريا... وكيف كان لقاؤه مع الناجي ابراهيم زكريا لأوّل مرّة؟
0
اخبار البرامج
2023-02-15
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
اخبار البرامج
2023-02-15
الآثار في لبنان...موضوع حلقة هذا الأسبوع من "The Researcher"!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
2023-02-16
نصرالله: الفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الإدارة الاميركية
أخبار سياسية
2023-02-16
نصرالله: الفساد والخلل والأخطاء في الإدارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الإدارة الاميركية
0
أخبار دولية
13:47
أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية
أخبار دولية
13:47
أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2023
0
فنّ
2023-02-13
إليسا ترقص بعفوية مع ريما نجيم على المسرح في حفل عيد الحب (فيديو)
فنّ
2023-02-13
إليسا ترقص بعفوية مع ريما نجيم على المسرح في حفل عيد الحب (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:54
قصة حبّ بين الفنانة العالمية هيلين سيغارا وأطفال لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
منتخب لبنان يتحضر للنافذة الاخيرة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة
0
أخبار دولية
13:47
أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية
أخبار دولية
13:47
أوركسترا عربية - أميركية تقيم حفلةً موسيقيةً في جون إف كينيدي للفنون المسرحية
0
أخبار لبنان
13:34
تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟
أخبار لبنان
13:34
تشققات في جسر علمات الأثري نتيجة الهزة... ماذا عن عملية الترميم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:23
توتال أنجزت المسح البيئي وتستعد للحفر في البلوك رقم ٩
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
فرنجية: الرئيس المنتخب بـ٦٥ نائباً بحضور ثلثي أعضاء البرلمان شرعيٌ وميثاقي
تقارير نشرة الاخبار
13:19
فرنجية: الرئيس المنتخب بـ٦٥ نائباً بحضور ثلثي أعضاء البرلمان شرعيٌ وميثاقي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
09:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
09:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
آخر الأخبار
11:55
قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل
آخر الأخبار
11:55
قاموا باحتجاز فتيات في أحد الفنادق وأجبرنهنّ على ممارسة الدعارة... وهذا ما حصل
3
فنّ
08:12
سقوط سارة أبي كنعان أثناء التصوير... وفيديو يوثّق الحادثة
فنّ
08:12
سقوط سارة أبي كنعان أثناء التصوير... وفيديو يوثّق الحادثة
4
آخر الأخبار
09:18
لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم
آخر الأخبار
09:18
لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية: تسجيل 3 هزات منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم
5
صحف اليوم
01:05
النازحون السوريون... عدد المُسجّلين للعودة "صادم"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:05
النازحون السوريون... عدد المُسجّلين للعودة "صادم"! (نداء الوطن)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولار في أخطر وأكبر وأسرع ارتفاع له منذ بدء الأزمة
7
أخبار لبنان
14:38
تشييع شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا
أخبار لبنان
14:38
تشييع شهيدي المؤسسة العسكرية خلال المداهمات في حورتعلا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة
تقارير نشرة الاخبار
13:14
سلامة في اجتماع السراي: طالما المصارف مقفلة لا يمكن لجمُ الانهيار الكبير لليرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store