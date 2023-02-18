إليكم 4 أسباب لالتهاب الحلق...

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أسباب عديدة تؤدي الى الإصابة بالتهاب الحلق، التي تعتبر من الحالات الشائعة التي يعانيها الناس.اكتشفوا 4 أسباب تؤدي الى التهاب الحلق في حلقة الأربعاء من "كيف الصحة" مع الإعلامية باملا بطرس.شاهدوها في الفيديو أدناه: