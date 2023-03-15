"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟

1- انتشل الهاتف من المياه فورًا وأبقي على فتحاته نحو الأسفل

2- أطفئ الجهاز بالكامل

3- استخدم منشفة لتنشيفه من الخارج

4- اذا تمكّنت من سحب البطارية، اسحبها، واسحب أيضًا الخطّ أو SD CARD

5- اشفط المياه من فتحات الهاتف عبر المكنسة الكهربائيّة

6- ضع الهاتف بأكياس السيليكا لمدّة 12 ساعة أقلّه

7- بعد مرور المدّة أشغل الهاتف وضع تردّدات صوتيّة على youtube تصل الى 1000 HZ .

سقط هاتفك بالمياه...؟اليك الحلّ لانقاذه ببضع خطوات بسيطة بحسب الخبراء وأصحاب الاختصاص بمجال الالكترونيات:"بلا معلميّة" قدّم لك نصائح الخبراء لتنقظ هاتفك بأقلّ أضرار ممكنة، ولكن ان لم تنجح جهودك، تقبّل الامر، وتوجّه الى مراكز الصيانة المتخصّصة.