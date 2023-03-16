نجم حلقة بعد غدٍ الجمعة من برنامج "المسرح The Stage" على الـ"LBCI" الفنّان والمُلحّن عازار حبيب، الذي حقّق انتشاراً واسعاً، ونجوميّة جعلته من كبار الملحّنين والمُطربين عل الساحتين اللبنانيّة والعربيّة."لولاكي يا ملاكي"، "صيدلي"، "يا رايح عضيعتنا"، وغيرها الكثير من الأغنيات اشتهر بها حبيب، كما قدّم ألحاناً لكبار النجوم وعمالقة الفنّ، سنسترجعها في هذه الحلقة التكريميّة مع ضيوف الإعلاميّة كارلا حدّاد، من عائلة الراحل شقيقته أمال حبيب أبو أنطون، شقيقه جوزيف حبيب، إبن خاله جورج سجعان، والفنان طوني كيوان، إيزابيل ناصر إبنة الشاعر المعروف الياس ناصر، ربى هزيم إبنة الفنان هادي هزيم، الفنان مارون نمنم، المخرجة رندلى قديح، والفنان منعم فريحة. كما ستُطلّ في تقارير مُصوّرة الفنّانتان الليدي مادونا وجاكلين، وسيُغنّي للراحل كلّ من الفنّان افرام سلامة، الفنانة سوزانا عساف، وجورج هزيم إبن الفنّان هادي هزيم."المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".