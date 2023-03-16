"رينا" ... رسالةٌ إلى العالم في "أحمر بالخط العريض" للحد من التنمر!

"رينا" ... رسالةٌ إلى العالم في "أحمر بالخط العريض" للحد من التنمر!



استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض "رينا" التي تواجه جميع أنواع التنمر بسبب مظهرها ورأسها الأصلع منذ الولادة.



وفي التّفاصيل، فرَوَت يارا، تفاصيلَ تعرّض صديقتها رينا للتنمر وإقبالها على الانتحار أكثر من مرة بسبب الكلام القاسي الذي تواجهه.



وطلبت يارا من مالك مكتبي أن يساعد رينا ويطلب منها أن تتقبل نفسها بلا الشعر المستعار الذي لطالما كان يزعجها لكنها تتحمله للتخلص من نظرة المجتمع لها.



فهل أزالت رينا الشعر المستعار وواجهت نظرة المجتمع؟ وكيف دعمها صديقها غدي على طريقته الخاصة؟



