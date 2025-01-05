ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"

أكدت عالمة الفلك والاعلامية ماغي فرح أن 2025 هي "سنة غنية بالفرص والازدهار" لبرج الحمل.ولفتت ماغي فرح، خلال اطلالتها على شاشة الـLBCI، مع الاعلامي رودولف هلال، الى أن "النصف الأول من السنة جيد جدا لمولود برج الحمل ولديه مكاسب وسيتوجه الى خيارات ربما ليست بالحسبان".وأشارت ماغي فرح الى أن "تنقلات الكواكب بين الأبراج تؤثر على مولود الحمل بشكل ملحوظ".