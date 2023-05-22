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هل تناول الحلويات والمشروبات التي تحتوي على بديل السكر يمنع الإصابة بالسكري؟
اخبار البرامج
2023-05-22 | 09:58
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هل تناول الحلويات والمشروبات التي تحتوي على بديل السكر يمنع الإصابة بالسكري؟
برنامج The Researcher يكشف عن الأبحاث والعلاجات والرابط بين داء السكري من النوع الثالث ومرض الزهايمر
موضوع برنامج The Researcher في حلقته مساء الخميس، السكري وآخر ما توصل إليه الطب والأبحاث عن هذا المرض، من خلال استضافة مدير قسم"السكري في الجامعة الأميركية في بيروت" الدكتور أسعد عيد.
عيد سيجيب على العديد من التساؤلات التي يمكن أن تكون هاجس الناس وخوفهم في ما يخص الإصابة بالمرض، منها عما إذا كان اعتقاد الجيل الجديد بأن تناول الحلويات والمشروبات التي تحتوي على بديل السكر تمنع الإصابة بالسكري، وهل يفترض بكل إنسان اتباع نظام غذائي معين ليتلافى الإصابة بالسكري؟
ما هي مضاعفات المرض وهل تتغير بحسب طبيعة جسم كل إنسان أو البلد أو الوقت ودور مختبر الجامعة الأميركية لجهة اكتشاف مزيد من المضاعفات لهذا المرض؟
وما الرابط المشترك بين مرض السكري من النوع الثالث Type 3 diabetes وبين مرض الزهايمر؟ وما هي العلاجات التي تم تطويرها في مختبرات الجامعة الأميركية للحد من مضاعفات المرض؟ وأيضاً ما الجديد الذي أدخلته هذه المختبرات لجهة العلاجات التي تُعطى مع الأدوية لتثبيت السكري بالدم Adjunctive therapy for glucose.
كما سيجيب الدكتور عيد على سؤال حول طبيعة علاقة الإجهاد التأكسدي oxidative stress ومضاعفات مرض السكري والعلاجات التي توصلت إليها أبحاثه لمحاصرة المضاعفات السكري؟ وكيف يمكن للـ biomarker المساعدة في الاكتشاف المبكر لأمراض القلب؟ وأين تتواجد الـ biomarker؟ وهل يتم تطبيقها حالياً على مرضى السكري؟ وسيكشف دكتور أسعد عيد عن آلة قياس السكري التي تم اختراعها بالتنسيق بين مختبراتهم بكلية الطب وقسم الهندسة بالجامعة الأميركية .
وفي فقرة "شو قولك مع رامي وأريج"، سنتعرف إلى إجابات الناس حول معلوماتهم عن مرض السكري وأضراره على حياة الانسان وصحته وعن سبب إصرار رامي أن تأكل أريج الشكولاته وعلاقة تعصيب الزوج من زوجته وإصابته بمرض السكري؟
وفي فقرة OUT OF THE BOX، إطلالة للممثل القدير جورج شلهوب، سنعرف من خلالها ما الذي يمنع أن تكون علاقته مع زملائه "سمن على عسل" ومن هو الصديق الذي يتعبر علاقته به "سكر على مربى"، ومن هو الشخص الذي يرفع منسوب السكري لديه، وما الصفة في زوجته الممثلة ألسي فرنيني ويقول عنها إنها كالسكر....
برنامج The Researcher فكرة وتقديم الدكتور عماد بو حمد، تتابعونه كل خميس الساعة التاسعة والنصف مساء على الـLBCI.
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