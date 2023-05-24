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بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
اخبار البرامج
2023-05-24 | 16:11
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بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
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بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
أكّد نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب أن "موقف "لبنان القويّ" من الملف الرئاسي منذ البداية واضح ومحدّد بـ3 نقاط وهي: إمّا ترشح النائب جبران باسيل، إمّا السير بمرشح من داخل التكتل، وإمّا الذهاب نحو تأييد أحد الحلفاء، وإذا فشلت هذه الاحتمالات، فلا حلّ أمامنا سوى التسوية الشاملة".
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI ان "المساعي الرئاسية "فارطة" ولكن التواصل ما زال قائمًا، وأنا لا أسوّق لأسماء لرئاسة الجمهورية، ولا أحمل أي مبادرة".
واضاف "لا اعتقد أن باسيل يقوم بإعادة التموضع لكي يرشح نفسه للرئاسة، وهو أكد أنه لا يريد الترشح وإذا لم يتم التوافق على اسم من "تكتل لبنان القوي" فنحن على استعداد للذهاب إلى اسم متفق عليه من المعارضة ومن التكتل".
وتابع "لم أستقل من "تكتل لبنان القوي"، وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً، والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار".
وأكّد بوصعب انه "إذا احتاج ميشال معوض لصوتي لكي يصل إلى سُدّة الرئاسة مقابل الفراغ، أُعطيه صوتي، وسبق وقلت هذا الكلام، وإذا خُيرت بين إبراهيم كنعان وسليمان فرنجية أفضّل انتخاب كنعان".
واعتبر ان "اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية"، وقال "لم أناقش مع فرنجية نيته في الانسحاب ولم ألمس أنه وصل بعد لمرحلة إعلان ترشيحه رسميًا وهو متقدم حاليا بين المرشحين ولكن امامه عوائق".
واشار الى ان ""الثنائي الشيعي" لم يقل يومًا إنه سيفرض مرشحه على الآخرين وإنطلاقًا من جولتي حصلت على جواب واضح أنّه منفتحٌ على الحوار من دون قيد أو شرط".
ولفت الى انه لم يجد أي اعتراض من الكتل في الجولة الأولى من الحوار، إلا من قبل القوات اللبنانية، لهذا السبب بدأ جولته الثانية من معراب، قائلاً " غالبية الكتل تنتقدني على مبادرتي، وأنا أنتقد من يرفض الحوار وقد استطعنا التوصل الى آلية معينة للحوار، ولا أريد الإفصاح عنها حاليًا والجولة الثانية استكملها الاسبوع المقبل".
ونوّه أن "مبادراته في الخارج من منطلق لبنانيّ بحت"، وقال "لهذا السبب الجميع يحترمني وأؤكد أن الخارج ليس مستعدًا للتدخل في الشأن الرئاسي".
وشدّد على أن لبنان "لا يمكنه البقاء خارج التفاهمات الإقليمية، ويجب اللحاق بالاستقرار القائم في المنطقة بعد الاتفاق السعودي الإيراني وما يقوم به ولي العهد السعودي نقلة نوعية لا يمكن الا احترامها خصوصا لجهة جرأته".
وعن كلام النائب آلان عون، علّق بو صعب بالقول "ما قاله لا يتناقض مع ما يحمله بيان الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني الحر" الصادر اليوم، وكلامه غير منسق مع "حزب الله"".
وعن ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال بو صعب "على سلامة أن يستقيل فورًا حرصًا على لبنان والقطاع المصرفي وصحيح ألا حكم بحقه ولكنه متّهم".
وكشف أنه "بوقت قريب هناك "مفاجأة" سأتقدم بطلب خطيّ رسميّ واذا حصل تجاوب دوليّ معي ستُفضح الكثير من الامور والملفات المتعلّقة بالأموال وتحويلاتها الى الخارج".
وقال "من الاسماء التي لديها كفاءة لتسلّم منصب حاكم مصرف لبنان اسم جهاد أزعور واسم كميل بو سليمان".
وعن "المناورة" التي قام بها حزب الله قال بو صعب "لو استشارني "حزب الله " بخصوص المناورة، لكنت تمنيت عليه أن أراها بلا سلاح".
واضاف "أطمح أن نصل إلى مرحلة لا نرى فيها السلاح سوى بيد الجيش اللبناني وعن مناورة "حزب الله" في الجنوب لا أعتقد أنّها رسائل موجهة للداخل".
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