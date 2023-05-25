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"المسرح The Stage" يُكرّم المُبدع اللبناني جبران خليل جبران الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-05-25 | 06:16
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"المسرح The Stage" يُكرّم المُبدع اللبناني جبران خليل جبران الجمعة على الـ"LBCI"
"المسرح The Stage" يُكرّم المُبدع اللبناني جبران خليل جبران الجمعة على الـ"LBCI"
تُكرّم حلقة بعد غدٍ الجمعة من برنامج "المسرح The Stage" المُبدع اللبناني الذي حمل لبنان الى العالميّة جبران خليل جبران.
عن حياة جبران الأديب والشاعر والفيلسوف والإنسان، وعن مسيرته الإبداعيّة من بشرّي الى أميركا، ستُحاور الإعلاميّة كارلا حدّاد ضيوفها مدير "متحف جبران" جوزيف جعجع، رئيس "لجنة جبران الوطنيّة" جوزيف فنيانوس، الإعلامي يزبك وهبي، الإعلامية بيترا أبو حيدر، نائب رئيس جامعة البلمند الدكتور سليم كنعان، الممثل شادي حداد، والشاعر والرسّام والنحّات رودي رحمة. كما سيُقدّم الرسّام غسان محفوظ لوحة يرسمها في الاستديو لجبران خليل جبران.
الحلقة ستعرض أيضاً تقارير مُصوّرة مع الممثل رفيق علي أحمد، والكاتب نيهاد سيريس، وجولة داخل متحف جبران والمكتبة والمعهد.
وسيُطلّ في لوحات غنائيّة من روائعه الأدبيّة والشعريّة كلّ من الفنّان مارك رعيدي والفنّانات رفقا فارس، كريستيان نجار، اليسار فنيانوس، ومارينا العتل.
"المسرح The Stage" يُعرض كلّ جمعة الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان على الـ"LBCI".
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