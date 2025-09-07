في اليوبيل الفضي... كيف اختصر الدكتور زاهي الحلو 25 سنة من الموريكس دور؟

مع انطلاق موسم جوائز الموريكس دور هذا العام، استعاد الدكتور زاهي الحلو مسيرة ربع قرن من العمل المتواصل، مؤكدًا أن المهرجان مرّ بالكثير من التحديات والظروف الصعبة، لكنه ظل حاضرًا ومستمرًا رغم كل العقبات.

وقال الحلو: "مررنا بالحلو والمرّ، لكننا لم نتوقف يومًا، بل واصلنا المسيرة عامًا بعد عام وتجاوزنا كل الصعوبات."

وأشار إلى أن البداية كانت مع تكريم عمالقة الفن العربي مثل وديع الصافي، صباح، زكي ناصيف، ملحم بركات والمخرج الكبير يوسف شاهين، معتبرًا أن الاحتفاء بهذه القامات كان محطة أساسية في تاريخ المهرجان.

كما لفت إلى الحضور العالمي الذي شهده "الموريكس دور" عبر السنوات، حيث استضاف أسماء بارزة من السينما والموسيقى مثل كلوديا كاردينالي، إيمانويل بييار، شييلا وغيرهم من النجوم.

وختم الحلو بالتأكيد على الطابع العائلي الذي يطبع المهرجان خلف الكواليس، حيث تجمع لجنة التحكيم سهرات طويلة مليئة بالذكريات واللحظات التي تبقى راسخة في الوجدان.

ويُذكر أنه سيتم الاحتفال باليوبيل الفضي للموريكس دور هذا العام في 21 أيلول بكازينو لبنان.