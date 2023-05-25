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بين امرأة تتفاخر بجمالها وأخرى تصف نفسها بالـ"وحش"... قصة حب ونهاية سعيدة في "أحمر بالخط العريض"
اخبار البرامج
2023-05-25 | 07:09
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بين امرأة تتفاخر بجمالها وأخرى تصف نفسها بالـ"وحش"... قصة حب ونهاية سعيدة في "أحمر بالخط العريض"
بين امرأة تتفاخر بجمالها وأخرى تصف نفسها بالـ"وحش"... قصة حب ونهاية سعيدة في "أحمر بالخط العريض"
استضاف الإعلامي مالك مكتبي في حلقة هذا الأسبوع من "أحمر بالخط العريض" سيدتين تحدثتا عن رأيهما في مظهريهما.
السيدة الأولى "رولا"، التي خضعت لعمليات تجميل عدّة، اعتبرت الجمال الخارجي أولوية في حياتها وأنها قد تفعل أي شيء لتجذب الرجل.
أمّا السيّدة "حبوس"، فقصتها كانت مختلفة، إذ شبّهت نفسها بالـ"وحش" وأكّدت أنها تعيش حالة من العزلة خوفًا من تنمر المجتمع على شكلها.
وخلال الحلقة، أطّل أيضًا السيد بلال الذي تحدث عن قصة حبّه والعقبات التي واجهته مع حبيبته بسبب أهلها والمجتمع.
فما هي علاقة بلال بإحدى السيدتين؟ وكيف تكللت قصة حبهما؟
شاهدوا الحلقة كاملة عبر الضغط
هنا
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أحمر بالخط العريض
مالك مكتبي
رولا
حبوس
بلال
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