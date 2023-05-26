الحشيمي للـLBCI: استعراض "حزب الله" رسالة للداخل وليس للخارج

اعتبر النائب بلال الحشيمي ان "استعراض حزب الله الذي حصل منذ أيام، ليس استعراضًا للخارج، بل للداخل، ولايصال رسالة انه ليس بإمكان أحد تهميشنا وبإمكاننا اختيار الرئيس".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نحن لم نعطّل جلسات انتخاب الرئيس، وسمّينا النائب ميشال معوّض وسِرنا به ولا نزال ندعم ترشيحه، على الرغم من أن "حزب الله" يقول ألا مرشّح لدينا، ونحن يدنا ممدودة للجميع من أجل التعاون، ولكن ليس بإمكان أحد فرض مرشّحه علينا مقابل الفراغ".



واضاف " سبق أن جرّبنا مرشّح "حزب الله" في السنين السابقة، "جرّبناك وصّلتنا للهاوية..جرِّبنا"".



ولفت الى ان هناك 4 أسماء للرئاسة، سبق أن طُرِحت وهي ليست أسماء تحدٍ، منها: جهاد ازعور، صلاح حنين، قائد الجيش جوزيف عون وزياد بارود.















