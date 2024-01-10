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تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!

تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!







وأوضح الرجل أن الجنيّة ظهرت عليه في عمر الـ15 سنة، وأنه متزوج منها ولديه ولدان، والثالث سيولد قريباً. وهي "جنيّة من العالم الآخر" تدعى "ماريتال الشمس".



وقال عباس إنها طلبت منه أن يذهب إلى عالمها "تحت الأرض" من خلال "البوابات النجمية" ليقضي ثلاثة أيام ويتزوجها في محكمة "الجنّ". فأعطاها هناك العهد وبصم بالدم. ومن بعد زواجه وإخراجها من الحبس الذي كانت فيه، اصطحبها معه إلى البيت.



واعترف أنه يقيم معها علاقة جنسية طبيعية اذ تتجسد بصورة أنثوية جميلة، وترقص له في كل ليلة. كما أنه يذهب إلى عالمها الخاص باستمرار لرؤية أولاده واللعب معهم.



لمشاهدة الحلقة الكاملة، استضاف الاعلامي مالك مكتبي في برنامج "أحمر بالخط العريض" عباس المتزوّج من "جنيّة".وأوضح الرجل أن الجنيّة ظهرت عليه في عمر الـ15 سنة، وأنه متزوج منها ولديه ولدان، والثالث سيولد قريباً. وهي "جنيّة من العالم الآخر" تدعى "ماريتال الشمس".وقال عباس إنها طلبت منه أن يذهب إلى عالمها "تحت الأرض" من خلال "البوابات النجمية" ليقضي ثلاثة أيام ويتزوجها في محكمة "الجنّ". فأعطاها هناك العهد وبصم بالدم. ومن بعد زواجه وإخراجها من الحبس الذي كانت فيه، اصطحبها معه إلى البيت.واعترف أنه يقيم معها علاقة جنسية طبيعية اذ تتجسد بصورة أنثوية جميلة، وترقص له في كل ليلة. كما أنه يذهب إلى عالمها الخاص باستمرار لرؤية أولاده واللعب معهم.لمشاهدة الحلقة الكاملة، اضغطوا هنا